Eruditos islâmicos denunciam sequestro de meninas

O sequestro em massa ocorrido há quase um mês é alvo de condenações mundo afora, tanto no Ocidente quanto no Oriente. A ação foi reivindicada pelo grupo extremista islâmico Boko Haram, cujo líder usou supostos ensinamentos islâmicos para tentar justificar sua ameaça de vender as meninas como escravas.

"Este e outros crimes cometidos por organizações extremistas e similares contradizem todos os princípios humanos e valores morais, além de violarem os ensinamentos do Corão e do Suna", argumentam os acadêmicos da OCI, entidade integrada por 57 países de população majoritariamente muçulmana.

Também nesta quinta-feira, a Comissão Permanente de Direitos Humanos da OCI denunciou o sequestro como um "ato bárbaro". Fonte: Associated Press.