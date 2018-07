Erupção de vulcão islandês está encerrada, diz geólogo

O vulcão mais ativo do país europeu, localizado no centro da maior geleira islandesa, a Vatnajoekull, o Grimsvoetn entrou em erupção em 21 de maio, lançando uma coluna de fumaça e cinzas a até 20 quilômetros de altura. Porém as cinzas logo perderam força e rapidamente declinaram na última quarta-feira, quando o vulcão parou de emiti-las.

A erupção elevou o temor de um novo caos aéreo na Europa, semelhante ao registrado no ano passado por causa de outro vulcão islandês, o Eyjafjoell. O caos aéreo de 2010 foi o pior no mundo desde a Segunda Guerra, afetando mais de 100 mil voos e prejudicando 8 milhões de passageiros. Dessa vez, porém, o número de voos afetados pelas cinzas do Grimsvoetn ficou em algumas centenas. As informações são da Dow Jones.