Erupção de vulcão mata 11 pessoas na Indonésia

Oito pessoas foram encontradas mortas na vila Sukameriah, perto do Monte Sinabung, na ilha ocidental de Sumatra. Quatro delas eram estudantes do ensino médio que faziam uma viagem de turismo ao vulcão, disse o porta-voz da Agência Nacional de Gestão de Desastres. Outros três corpos foram recuperados e levados ao hospital para identificação.

As autoridades temem que o número de mortes por erupções possa aumentar, devido ao alto potencial de nuvens de calor letais que podem ser expelidas pelo vulcão. "Suspeitamos que haja mais vítimas, mas não podemos recuperá-los (os corpos) porque as vítimas estão no caminho das nuvens quentes", disse o porta-voz Sutopo Purwo Nugroho.

Três outras pessoas, um pai e seu filho, bem como um outro homem, sofreram queimaduras. Os três estão em sob cuidados intensivos em um hospital local.

O Monte Sinabung havia mostrado uma redução da atividade desde meados de janeiro, mas irrompeu novamente nesta manhã, com o envio de pedras quentes e cinzas até dois metros no ar, cobrindo a paisagem com a poeira cinzenta. Fonte: Dow Jones Newswires.