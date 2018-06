Erupção de vulcão mata seis pessoas na Indonésia

O vulcão no monte Rokatenda, localizado na província East Nusa Tenggara, entrou em erupção no início da manhã de sábado, de acordo com a Agência Nacional de Alívio de Desastres. Quase 3 mil pessoas foram evacuadas da área na ilha de Palue. O vulcão estava ativo desde outubro de 2012.

Entre as vítimas, estão três adultos e duas crianças, disse o porta-voz da agência Sutopo Purwo Nugroho. Ele afirmou que a idade da sexta vítima ainda não havia sido confirmada e que os corpos das crianças não tinham sido recuperado do vilarejo Ponge beachin. Fonte: Associated Press.