Erupção de vulcão no Havaí provoca tremor de 5,2 graus

WASHINGTON - A erupção do vulcão Kilauea, no Havaí, que começou a cuspir lava há mais de um mês, provocou neste sábado um tremor de 5,2 graus de magnitude na escala Richter, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês).

O terremoto foi registrado às 2h34 GMT (23h34, hora de Brasília) a muito pouca profundidade, apenas 1.100 metros, e o seu epicentro foi a cinco quilômetros do vulcão Kilauea, na maior ilha do arquipélago do Havaí.

A cidade mais próxima ao epicentro é Hawaiian Paradise Park, com mais de 11.400 habitantes, que já sofreu os efeitos da erupção do vulcão com evacuações e estradas fechadas.

+++ Kilauea, em constante atividade

As seguintes cidades em proximidade são Filo, situada a 40,9 quilômetros e com 43.263 residentes; seguida por Kailua-Kona, a uma distância de 79 quilômetros; e Honolulu, a capital de Havaí, que fica em uma ilha diferente de onde aconteceu o tremor.

O vulcão Kilauea entrou em erupção pela primeira vez no dia 3 de maio, após vários dias do registro de terremotos de magnitude 5,0 graus na região.

O tamanho das sucessivas erupções do Kilauea desde o começo de maio é tal que a lava negra que cobriu nas últimas semanas grandes partes da ilha pode ser vista do espaço, segundo pode se apreciar em imagens distribuídas pela Nasa. /EFE