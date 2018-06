Erupção de vulcão no Japão deixa 11 feridos

Com um som comparado a um trovão, o Monte Ontake entrou em erupção pouco antes do meio-dia (do horário local), expelindo grandes blocos brancos de cinzas para o céu.

O incidente levou os moradores a fugirem da região montanhosa, no entanto mais de 250 ficaram presas, tendo em vista que grande parte das rotas de fuga ficaram cheias de cinzas e detritos, disse o oficial de gestão de crises de Nagano, Minoru Kashiwabara. Onze pessoas ficaram feridas, incluindo oito em estado grave.

Com 3.067 metros, o Monte Ontake fica na fronteira de Nagano e Gifu, na principal ilha japonesa, de Honshu.

A Agência Meteorológica do Japão elevou o nível de alerta para o Monte Ontake para 3, em uma escala de 1 a 5. A Agência alertou as pessoas para ficarem longe da montanha, ao alegar que as cinzas e outros detritos podem cair em até 4 quilômetros de distância. Fonte: Associated Press.