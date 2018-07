Erupção de vulcão no Japão espalha cinzas e bloqueia estradas

TÓQUIO: O governo do Japão divulgou imagens da erupção do vulcão de Sakurajima, que espalhou cinzas pela cidade situada abaixo dele, Kagoshima.

A erupção, que ocorreu na terça-feira, 24, pela manhã, fez com que a cidade ficasse coberta de cinzas, provocando o fechamento de ruas e causando atrasos no transporte público. Muitos moradores a caminho do trabalho tiveram de usar máscaras para se proteger das cinzas.

Erupções do vulcão estão se tornando rotineiras na vida da cidade. O Sakurajima é um dos vulcões mais ativos do Japão e somente spmente neste ano já registrou 600 erupções de pequeno porte.

