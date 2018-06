Erupção de vulcão no Japão mata 4 alpinistas A erupção de um vulcão na região central do Japão matou ao menos quatro alpinistas e outros 20 estão inconscientes e correm risco de vida. A erupção aconteceu no Monte Ontake, que fica cerca de 210 quilômetros oeste de Tóquio e é um popular local de escalada no Japão. Outras dezenas de pessoas ficaram feridas.