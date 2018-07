Erupção vulcânica no Chile está diminuindo, dizem cientistas

Criadores de gado têm autorização para retornar e alimentar animais

ENTRELAGOS - Cientistas chilenos disseram nesta quarta-feira, 8, que a erupção do vulcão Puyehue-Cordón Caulle está diminuindo, embora tenham afirmado que a nuvem de cinzas que cobre parte da região sul do continente continuará a ser expelida por alguns dias, o que pode fazer com que o tráfego aéreo da região siga com dificuldades.

A nuvem de cinzas expelida pelo complexo vulcânico, situado cerca de 900 quilômetros ao sul de Santiago, causou preocupações a respeito dos campos de cultivo, rios e lagos. A ordem de retirada da população que vive no entorno do vulcão continua em vigor, mas alguns moradores recebem autorização específica para retornar a suas casas e alimentar o gado e os animais domésticos e sair em seguida.

O ministro chileno da Agricultura, Antonio Galilea, visitou a área nesta quarta, onde a erupção era visível apenas ocasionalmente por conta das chuvas e das nuvens. "Apesar da emergência em andamento, os criadores de gado estão habituados a guardar alimentos e tinham reservas para alimentar seus animais. Se as reservas se esgotarem, estamos preparados para enfrentar a situação", assegurou o ministro.

Diversos imóveis da região estão encobertos por uma espessa capa de cinza, mas outros escaparam graças aos fortes ventos, que levaram as cinzas e o material da erupção para a vizinha Argentina. Há fortes ventos e faz muito frio na região onde se situa o vulcão El Caulle, que entrou em erupção no sábado.

A situação do tráfego aéreo na região melhora gradativamente, com a retomada das principais rotas de voo a partir dos aeroportos argentinos, uruguaios e chilenos. Pontes aéreas para o sul da Argentina, porém, seguem suspensas.

Água

Galilea, o ministro, também manifestou preocupação com a possibilidade de contaminação dos rios e lagos da região. É possível observar uma capa de cinzas sobre as águas de rios como o GolGol e o Nilahue, assim como sobre lagos para os quais as cinzas foram levadas por afluentes. O ministro chileno disse que foram encontrados muitos peixes mortos no Rio Nilahue por causa da contaminação.

As cinzas também provocaram a interdição de estradas. Em alguns lugares, a capa de cinzas alcança meio metro de altura. O passo Cardenal Samoré, segunda via de comunicação terrestre mais importante entre o Chile e a Argentina, está fechado desde o fim de semana.

O ministro chileno de Obras Públicas, Hernán de Solminihac, que também visitou hoje a região afetada, observou que o trabalho de limpeza para a abertura da passagem de fronteira demorará pelo menos dois dias. As informações são da Associated Press.