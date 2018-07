Erupção vulcânica provoca fuga de 1 mil na Indonésia

O alerta para o monte Lokon está no nível mais alto desde domingo e, desde então, têm sido registrada pequenas erupções diárias. As autoridades pediram às pessoas que fiquem a pelo menos 3,5 quilômetros do vulcão. O Lokon é um dos 129 vulcões ativos da Indonésia. Sua última erupção aconteceu em 1991 e matou um montanhista suíço, além de obrigar milhares de pessoas a deixar suas casas. As informações são da Associated Press.