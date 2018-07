Escândalo do grampo derruba outro chefe de polícia de Londres

O vice-chefe da policia metropolitana de Londres (Scotland Yard), John Yates, demitiu-se da instituição nesta segunda-feira em meio a acusações de envolvimento com o escândalo dos grampos do tabloide News of the World.

A Scotland Yard disse que o pedido de demissão de Yates foi aceito e que ele deve emitir um comunicado ainda nesta segunda-feira.

Yates era um dos policiais mais conhecidos da população britânica, sendo responsável por coordenar as operações anti-terrorismo.

Um porta-voz do prefeito de Londres, Boris Johnson, disse que a decisão de Yates seria "lamentável, mas a escolha mais acertada".

No domingo, o chefe da Scotland Yard, Sir Paul Stephenson havia se desligado do cargo por causa do escândalo.

Ele foi fortemente criticado por contratar o ex-executivo do News of the World Neil Wallis como consultor de comunicação. Wallis foi questionado pelos policiais que investigam os grampos ilegais.

Stephenson afirma que as suas ligações com o jornalista poderiam dificultar as investigações em curso.

Também nesta segunda-feira, o premiê britânico, David Cameron, disse que o Parlamento deve se reunir na quarta-feira para discutir a crise que acabou atingindo o império do magnata Rupert Murdoch, a polícia londrina e o próprio primeiro-ministro.

O recesso parlamentar de verão deveria começar na terça-feira após uma audiência com Murdoch, seu filho James e a ex-editora do News of the World Rebekah Brooks, mas Cameron disse que o Parlamento deve discutir o assunto novamente na quarta-feira.