Escândalo dos grampos derruba executivo do 'WSJ' Les Hinton, um dos executivos mais importantes da News Corp., empresa do magnata Rupert Murdoch, pediu demissão ontem. Ele era diretor da News International, braço britânico do grupo, na época do escândalo das escutas telefônicas do tabloide News of the World. Atualmente, Hinton era diretor da Dow Jones, que publica o jornal Wall Street Journal.