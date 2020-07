Escândalo encerrou carreira brilhante de prefeito e deixou Seul em choque

SEUL - Em entrevista na quarta-feira, o prefeito de Seul, Park Won-soon, falou apaixonadamente sobre criação de empregos e combate às mudanças climáticas em um mundo pós-pandemia. Era parte de um discurso que abordava a construção de uma cidade mais inovadora e segura para as mulheres.

No mesmo dia, uma de suas secretárias foi à polícia, acusando-o de assédio sexual. Ela descreveu como Park fez contatos físicos indesejados e enviou a ela textos desumanos e sexualmente sugestivos pelo Telegram, geralmente tarde da noite, segundo a mídia local. No dia seguinte, Park ligou para avisar que estava doente e cancelou toda sua agenda.

Em uma mesa na residência oficial, ele deixou um bilhete para sua família, pedindo para que seu corpo fosse cremado e as cinzas espalhadas ao redor dos túmulos de seus pais em sua cidade natal.

"Sinto muito por todos e agradeço aos que estiveram comigo na minha vida", escreveu ele na nota, divulgada por seu assessor. "E sempre sentirei muito pela minha família, a quem eu só trouxe dor. Adeus, pessoal."

Horas depois, Park foi encontrado morto, presumivelmente por suicídio, em uma colina arborizada no norte de Seul, um fim inesperado para uma das vidas políticas mais famosas da Coreia do Sul.

Como prefeito de Seul, Park foi o segundo funcionário eleito mais poderoso e considerado um possível sucessor do presidente Moon Jae-in, cujo mandato termina em 2022. Advogado de direitos civis e anticorrupção, ele foi um dos primeiros defensores dos direitos dos sem-teto e deficientes. Ele venceu o primeiro caso de assédio sexual no país.

Park era um "grande líder da sociedade civil" e "um líder de mente global" que raramente perdia conferências nacionais e internacionais sobre mudança climática, disse o ex-secretário-geral das Nações Unidas Ban Ki-moon, que se encontrou com Park na terça-feira durante um desses eventos. "As pessoas sentirão sua falta", disse Ban em entrevista.

Suicídios mudam sentimentos do público

Park não explicou o motivo de seu suicídio, e é impossível saber exatamente o que ele estava pensando. Mas na Coreia do Sul, os sentimentos do público em relação a uma figura proeminente envolvida em escândalos muitas vezes mudam da indignação para simpatia depois que ela se mata, e os promotores geralmente encerram o caso.

Depois que o presidente Roh Moo-hyun se matou em 2009 após acusações de corrupção, muitos sul-coreanos o consideraram vítima de vingança política por seus inimigos conservadores.

Park, um dos sete filhos de sua família, cresceu na zona rural da Coreia do Sul durante os anos de miséria após a Guerra da Coreia de 1950-53. Park lembrou, em suas memórias de 2002, como ele pegou um trem noturno barato carregando "nada além de um pequeno pacote de livros" para frequentar uma escola de elite em Seul.

Seus pais só podiam pagar pela educação de seus filhos homens. Ele disse que se sentia para sempre em dívida com suas irmãs, que sacrificaram sua educação pela dele.

Logo após se matricular na Universidade Nacional de Seul, a mais prestigiada do país, Park se uniu a um protesto contra o governo, sendo preso por quatro meses e expulso da escola. Impedido de retornar à universidade pela ditadura militar, ele terminou a graduação na Universidade Dankook em Seul.

Como advogado, ele ganhou vários casos importantes ligados a liberdade de imprensa e direitos das mulheres. Depois de vencer o primeiro caso de assédio sexual do país, ele foi homenageado com o "prêmio dos direitos das mulheres" em 1998 pelos principais grupos de mulheres do país.

A Solidariedade Popular para a Democracia Participativa, um grupo cívico que ele ajudou a fundar, tornou-se um dos principais vigilantes dos laços corruptos entre o governo e as grandes empresas, iniciando investigações e ações judiciais que muitas vezes levaram a condenações de magnatas dos negócios por acusações de corrupção. O grupo participou dos processos que levaram à condenação em 2009 de Lee Kun-hee, presidente da Samsung, por acusações de peculato e sonegação de impostos.

Legado político

Em seus nove anos como prefeito de Seul, Park conduziu uma série interminável de iniciativas políticas. Ele reduziu as mensalidades das faculdades, instalou uma conexão Wi-Fi gratuita em estacionamentos públicos e parques municipais e converteu trabalhadores de meio período em empresas financiadas pela cidade em funcionários em período integral.

Ele também pressionou para tornar as ruas de Seul mais seguras durante a noite para as mulheres, enviando escoltas para mulheres que caminhavam em becos desertos onde os crimes haviam ocorrido. Ele também introduziu um aplicativo de smartphone para mulheres que alerta a polícia quando enfrenta perigo à noite. As "xerifes" femininas também consultam banheiros públicos para mulheres em Seul para encontrar e destruir câmeras de sexo escondidas.

Sua liderança brilhou na batalha do coronavírus em Seul, uma cidade de 10 milhões de habitantes que conteve o surto em 1.390 casos. Park foi rápido em instituir políticas agressivas de distanciamento social, incluindo a proibição de comícios ao ar livre e o fechamento de casas noturnas.

Também houve muitas críticas sobre seu mandato. Os manifestantes muitas vezes fizeram protestos em frente à prefeitura chamando Park de "comunista" por promover a reconciliação com a Coreia do Norte e por sua oposição anterior ao envio de tropas da Coreia do Sul para o Iraque. Mas Park sempre aceitou tais críticas com tranquilidade, considerando-as o preço para se manter um emprego de alto nível.

'Acusações unilaterais ou informações infundadas'

Notícias sobre a descoberta do corpo de Park circularam rapidamente pela Coreia do Sul, especialmente em Seul, onde muitas pessoas ficaram acordadas até tarde para atualizações.

Quando a ambulância entrou no Hospital da Universidade Nacional de Seul às três da manhã, centenas de funcionários e apoiadores estavam lá. Alguns deles estavam chorando e gritando: "Acorde, Park Won-soon", "Nós te amamos, Park Won-soon" e "Lamentamos, Park Won-soon". Um homem gritou: "Como você pode ir agora, com tanto trabalho a fazer?"

O governo da cidade instou a mídia a abster-se de apresentar alegações não confirmadas contra Park, em uma aparente referência a detalhes obscuros de má conduta sexual que circulam nas mídias sociais. A família de Park emitiu uma declaração por meio de seu assessor pedindo à mídia que não recirculasse "acusações unilaterais ou informações infundadas" contra ele.

"Ele era mais forte e mais apaixonado do que qualquer outra pessoa, por isso é natural você perguntar 'Por quê?'", disse Lee Min-ju, assessor de imprensa de Park. “Mas ele escolheu terminar sua vida e enterrar tudo com ele sem sair do lado da história. Portanto, todos os relatórios sobre esse caso serão essencialmente especulativos."

As redes sociais da Coreia do Sul estavam cheias de mensagens de despedida. Mas também houve pessoas que se opuseram a enterrar as acusações do movimento #MeToo contra ele, dizendo que a cidade de Seul estava tentando abafar o escândalo às custas da denunciante.

Quase 250 mil pessoas assinaram uma petição online para se opor à realização de um funeral extraordinário de cinco dias para Park. Os sul-coreanos comuns costumam praticar um funeral de três dias.

"Agora que Park Won-soon está morto, as alegações de assédio sexual serão encerradas sem sequer uma investigação", afirma a petição. “Mas temos certeza de que a morte dele foi honrosa?"; "Que tipo de mensagem eles querem transmitir às pessoas?" /NYT