Escândalo envolve secretário de Defesa A situação política do secretário de Defesa da Grã-Bretanha, Liam Fox, complicou-se ainda mais ontem com a revelação de novos detalhes sobre seus laços estreitos com um empresário. O escândalo fez o premiê britânico, David Cameron, vir a público condenar os "sérios equívocos" que Fox teria cometido ao permitir que Adam Werritty tivesse amplo acesso a seu gabinete. Nos últimos 18 meses, Werritty teria participado de 40 reuniões com Fox. Em pelo menos uma delas, uma "autoridade estrangeira" estava presente.