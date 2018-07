Escândalo faz secretário da Defesa britânico renunciar

"As consequências disso se tornaram mais claras nos últimos dias", disse ele em carta ao primeiro-ministro David Cameron, divulgada pelo Ministério da Defesa. "Eu sinto muito por isso", disse ele. .

O relacionamento de Fox com Werritty se tornou alvo de atenção nos últimos dias depois que o secretário de Defesa confirmou que seu amigo de longa data participou de reuniões e usou um cartão de visitas que o descrevia como conselheiro, cargo que ele não ocupa.

Fox já havia reconhecido que permitiu que Werritty, que presidiu uma extinta consultoria de defesa, participasse com ele de 18 viagens ao exterior e que conseguiu uma reunião para ele em Dubai com um potencial fornecedor.

"Eu também disse várias vezes que os interesses nacionais devem sempre vir antes dos interesses pessoais. Agora eu tenho se seguir meu próprio padrão", disse Fox na carta.

A renúncia é o maior golpe contra o gabinete de Cameron desde que o governo de coalizão foi formado em maio de 2009. Fox era uma das principais figuras da direita no governo britânico e um dos maiores defensores das "relações especiais" com os Estados Unidos. As informações são da Dow Jones e da Associated Press.