Escândalos ameaçam carreira de democratas nos EUA Recentes escândalos podem acabar com as carreiras de dois políticos em ascensão no Partido Democrata. O deputado Anthony Weiner, de Nova York, usou a internet para trocar mensagens picantes com mulheres. Foi pego, mentiu e agora se vê pressionado a renunciar. Weiner era um dos favoritos à sucessão do prefeito de Nova York, em 2013.