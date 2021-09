Escassez causada por pandemia e Brexit faz Reino Unido adiar novos controles a importação

O Reino Unido decidiu adiar a aplicação progressiva de novos controles sobre as importações de bens da União Europeia até o próximo ano. A decisão foi tomada em meio à crescente pressão no país, provocada pela escassez de produtos devido à pandemia e ao Brexit.

Como em outros países, o cenário trazido pela covid-19 causou problemas de abastecimento nos últimos meses no Reino Unido, cujos supermercados sofrem com a escassez de muitos alimentos.

Os problemas de abastecimento são aprofundados pela falta de mão-de-obra, especialmente no transporte rodoviário, um problema agravado pela saída da União Europeia, o que torna difícil a entrada de novos trabalhadores de outros países do bloco na ilha.

Neste contexto, após a saída total do país do mercado único europeu, em 1º de janeiro, novas regras deviam ser introduzidas na importação de produtos de origem animal da União Europeia, a partir do próximo mês.

Mas isso será adiado até 1º de janeiro de 2022, para que as empresas tenham mais tempo para se ajustar em um período especialmente complexo quando começam a adquirir estoque para as festas de Natal.

"Queremos que as empresas se concentrem na recuperação da pandemia em vez de enfrentar novas exigências na fronteira, por isso estabelecemos um novo cronograma pragmático para a introdução de controles totais de fronteira", anunciou o ministro responsável pelo Brexit, David Frost.

"As empresas agora terão mais tempo para se preparar para esses controles, que serão implementados ao longo de 2022", acrescentou.

As declarações alfandegárias serão introduzidas em 1º de janeiro de 2022, mas os certificados fitossanitários e os controles físicos não começarão a ser aplicados até 1º de julho de 2022.

A ministra do Comércio, Liz Truss, explicou que os problemas atuais exigem flexibilidade. "É muito importante que não pioremos o problema acrescentando controles adicionais neste momento", disse em uma conferência de think tank do Policy Exchange, culpando o coronavírus e não o Brexit pela situação.

Alívio pode durar só até o Natal

"O anúncio desta mudança de prazo é sensato considerando os problemas atuais para garantir a preparação dos comerciantes, a necessidade de construir mais postos de controle de fronteira e a crise de escassez de pessoal qualificado", disse William Bain, Chefe das Câmaras de Comércio Britânico.

"Mas as empresas querem segurança", disse ele, pedindo ao governo que mostre "como pretende aumentar a prontidão do comércio da UE para os novos controles".

Além disso, o principal empregador do país, a CBI, considerou que este "tempo adicional pode ajudar a aliviar a pressão sobre as cadeias de abastecimento antes do período tradicionalmente movimentado do Natal".

"Mas o impacto será de curta duração, a menos que esse tempo adicional nos permita avançar nos desafios que as empresas enfrentam", sublinhou seu diretor para a Europa, Sean McGuire, pedindo um relaxamento das regras de imigração quando "a falta de oferta é causada por causa da escassez de mão de obra."

Por sua vez, o prefeito de Londres, Labor Sadiq Khan, pediu na terça-feira a criação de um "cobiçado visto de recuperação", de duração limitada, para ajudar a recrutar e treinar trabalhadores europeus.

Com o fim das restrições relacionadas ao coronavírus, o desemprego continuou a diminuir no Reino Unido entre maio e julho, para 4,6%, ante 4,7% nos três meses anteriores, e as vagas de emprego atingiram níveis recordes, impulsionado pela escassez de trabalhadores.

"Os números preliminares de agosto mostram que havia mais de 1,1 milhão de vagas de emprego em agosto, a primeira vez que isso aconteceu", disse o Escritório de Estatísticas Nacionais (ONS) na terça-feira.