Escavadeiras tentam chegar até soterrados no Paquistão Trabalhadores estão usando escavadeiras para cavar através dos enormes bancos de neve que se formaram depois da avalanche que cobriu um complexo militar e enterrou cerca de 135 pessoas, a maioria soldados, próximo da fronteira com a Índia. Mais de 24 horas depois do desastre na entrada do glacial de Siachen, nenhum corpo ainda foi resgatado, afirmaram autoridades militares em condição de anonimato.