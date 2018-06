Escócia: nova pesquisa mostra vantagem do 'não'

Uma nova pesquisa mostra que os defensores do "não" lideram as intenções de voto no referendo sobre a independência da Escócia marcado para o próximo dia 18.

De acordo com uma pesquisa feita pela Survation para o jornal Daily Record, excluindo os indecisos a proporção de cidadãos contrários à separação da Escócia do Reino Unido é de 53%, enquanto a dos favoráveis é de 47%. Esse é o mesmo resultado calculado pela Survation dois meses atrás.

Incluindo os indecisos, os votos "não" representam 47,6% do total, os votos "sim" somam 42,4% e os indecisos são 9,9%.

Fonte: Dow Jones Newswires.