Escócia: Queda de helicóptero mata 8 e fere 14

De acordo com o chefe de polícia Stephen House, foram mortos dois oficiais e o piloto civil que estavam a bordo do helicóptero. Cinco pessoas dentro do bar The Clutha também morreram.

O acidente aconteceu na noite de sexta-feira, num momento em que o bar estava lotado. House não informou se é possível que mais pessoas ainda estejam dentro do local. De acordo com ele, o helicóptero ainda está "dominando o espaço" e não será possível ter mais informações até que os destroços sejam retirados. Ele ainda informou que o processo de resgate está em andamento e não deve ser rápido.

Autoridades falaram sobre a tragédia. A rainha Elizabeth II declarou que seus "pensamentos e orações" estariam com as vítimas. O primeiro ministro David Cameron ofereceu apoio para o governo escocês. Fontes: Dow Jones Newswires e Associated Press.