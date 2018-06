Escolas de Los Angeles reabrem após ameaças

LOS ANGELES - As escolas de Los Angeles abrirão suas portas novamente nesta quarta-feira, 16, depois de terem permanecido fechadas na terça-feira em razão de ameaças que o FBI não considerou "críveis", informaram autoridades locais em entrevista coletiva.

Mais de 900 escolas do Los Angeles Unified School District (LAUSD, sigla em inglês), o maior sistema de escolas públicas da Califórnia com mais de 700 mil estudantes, permaneceram fechadas por ameaças que incluíam o uso de artefatos explosivos e armas de fogo.

O presidente da junta escolar, Steve Zimmer, afirmou durante a tarde que, após inspecionar 1.531 centros educativos em Los Angeles, as autoridades puderam concluir que as "escolas estão seguras" e que as aulas voltarão normalmente nesta quarta-feira.

Zimmer destacou o esforço feito pela comunidade educativa e a colaboração entre as diferentes forças de segurança.

Além disso, o prefeito de Los Angeles, Eric Garcetti, comentou na mesma conferência que o FBI havia determinado, após as investigações, que "as ameaças não são críveis", por isso ressaltou que a cidade "está segura".

Em comunicado, o superintendente Ramón Cortines reconheceu que a terça-feira foi "um dia difícil" pelo primeiro fechamento do LAUSD "em décadas".

"Tomei a decisão de fechar as escolas e isso não foi uma decisão feita superficialmente. Ela criou interrupções na vida de nossos estudantes, de nossos funcionários e suas famílias. Tomei essa decisão por precaução e em um esforço para garantir a proteção e a segurança de nossas escolas", acrescentou Cortines. /EFE