Escolha difícil para Biden

Joe Biden terá 78 anos quando assumir a presidência, se for eleito. Ronald Reagan, até agora o presidente mais velho da história dos Estados Unidos, só atingiu essa idade duas semanas depois de concluir o segundo mandato, em 1989. É muito difícil que Biden, se vitorioso na eleição de 3 de novembro, se candidate à reeleição em 2024, para assumir com 82 anos.

Pela praxe nos EUA, ao final de dois mandatos consecutivos, o vice costuma ser o candidato a presidente. Biden é a única exceção recente. A principal razão foi a morte de seu filho Beau, de câncer, em maio de 2015, que o fragilizou. Portanto, a vice de Biden, se a chapa for vitoriosa, será a provável candidata democrata a presidente em 2024. No último debate, contra Bernie Sanders, dia 15 de março, na CNN, Biden afirmou que escolheria uma mulher para sua chapa.

Leia Também O poder do sentimento

Desde então, os EUA mergulharam numa tripla crise: a pandemia do coronavírus, a estagnação econômica dela resultante e os protestos contra o racismo e a violência policial. As pesquisas mostram que essas são as três principais preocupações dos eleitores.

Dos nomes cogitados pelos democratas, quem melhor reúne as vivências relacionadas com a reforma da polícia e o combate ao racismo é a deputada negra Val Demings, de 63 anos, que foi chefe da polícia de Orlando, Flórida.

Em segundo lugar estaria a prefeita de Atlanta, Keisha Lance Bottoms, de 50 anos, também negra. Advogada, ela não trabalhou na polícia, mas ficou em evidência nesse tema sobretudo depois que o negro Rayshard Brooks foi morto numa ação policial em Atlanta no dia 12.

Bottoms fez declarações bastante incisivas sobre a necessidade de reformar a polícia. E comoventes. Ela contou à CNN que, ao ouvir a história de Brooks, lembrou-se que aos 8 anos contava os dias para que seu pai saísse da prisão. Brooks resistiu para não passar na prisão o aniversário de sua filha de 8 anos no dia seguinte.

A senadora Kamala Harris, também negra e jovem (55 anos), foi procuradora-geral da Califórnia, mas está bem à esquerda do eleitorado independente e republicano descontente que Biden quer atrair.

A ex-deputada estadual e candidata a governadora da Geórgia, Stacey Abrams é advogada e negra, mas não ocupou cargo federal. Demings, Bottoms e Harris estão no primeiro mandato. É pouca experiência, para quem daqui a quatro anos pode disputar o cargo de presidente. E até para as outras grandes questões de hoje: a saúde e a economia.

Amy Klobuchar, senadora desde 2007, que despontou durante as primárias e abandonou a corrida para apoiar Biden, tem uma experiência que se tornou um problema: ela foi promotora no Condado de Hennepin, onde o negro George Floyd foi morto no dia 25 de maio por policiais brancos, desencadeando a atual onda de protestos.

Como acontece com frequência no Ministério Público, Klobuchar cultivava uma parceria com a polícia de Minneapolis e parece ter fechado os olhos para a violência racial. Floyd foi morto no dia em que Klobuchar completou 60 anos. Ela saiu da corrida na sexta-feira, recomendando que Biden escolha uma negra.

Elizabeth Warren, ex-professora de direito especializada em falências, teve papel de destaque nas discussões sobre a ajuda a empresas na crise de 2008, e é senadora desde 2013. Mas completa 71 anos amanhã. A chapa ficaria com dois idosos brancos, quando a diversidade é um valor-chave para os democratas.

Pesquisa da Universidade Monmouth divulgada na quinta-feira indica que Harris é a preferida de 28% dos eleitores democratas, seguida por Warren (13%) e Klobuchar (12%). Abrams ficou com 10% e Demings, com 7%. A ex-primeira-dama Michelle Obama tem 3%. Bottoms, a chefe do Conselho de Segurança Nacional no segundo mandato de Barack Obama, Susan Rice (negra), e a governadora do Michigan, Gretchen Whitmer, que enfrentou manifestantes armados por manter o lockdown, 2% cada. Nenhuma reúne todas as qualidades necessárias. Daí o dilema de Biden.