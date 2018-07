Escolha do presidente americano é indireta A eleição americana é indireta. O próximo presidente será escolhido por um Colégio Eleitoral formado por 538 delegados de 50 Estados e da capital Washington - ganha quem obtiver 270 votos. O peso de cada Estado depende de sua população. A Califórnia, o mais populoso, tem 55 votos. Wyoming, com apenas 500 mil habitantes, tem 3 votos. Quem ganhar a eleição no Estado leva todos os seus votos - exceto no Maine e em Nebraska, que dividem o número de delegados. No entanto, a maioria dos Estados americanos é historicamente republicana ou democrata. Como não há surpresas nesses locais, para economizar recursos, eles são ignorados na campanha. Há Estados, contudo, em que a disputa é parelha. São os swing states, que podem pender para qualquer lado. Entre esses Estados-chave estão Flórida, Ohio, Colorado, Iowa e Virgínia.