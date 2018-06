Escolhido não se interessa pela América Latina Em razão de sua falta de interesse pela América Latina, o senador democrata John Kerry, escolhido por Barack Obama para substituir Hillary Clinton na secretaria de Estado, não tem especial simpatia da diplomacia brasileira. Considerado bem relacionado, inteligente e afável, a única relação de Kerry com o Brasil foi ter passado sua lua de mel no País e estado no Rio de Janeiro durante a Eco-92.