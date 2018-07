Escritor americano admite ser blogueira síria gay A jovem homossexual sírio-americana - que encantou leitores ao redor do mundo com um blog chamado "A Gay Girl in Damascus" e teria sido presa pelas forças de segurança de Bashar Assad na semana passada - era, na realidade, o escritor americano Tom MacMaster, que vive em Istambul.