Escritor curdo volta à Síria e reencontra família após 17 anos de exílio

Uma equipe da BBC acompanhou o retorno à Síria de um escritor curdo que passou 17 anos exilado no Iraque, após sofrer perseguição do regime de Bashar Assad.

Nas quase duas décadas que passou longe de sua cidade natal, Dilyar Dereki perdeu a mãe e dois irmãos. Ao chegar, ele foi apresentado às novas gerações de sobrinhos que nunca havia conhecido.

O conflito entre insurgentes e forças do regime de Assad na Síria fez com que o governo central perdesse espaço na região curda, no nordeste do país. Isso permite que os curdos possam ter um pouco de liberdade, após décadas de repressão.

