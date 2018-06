Escritor mexicano Carlos Fuentes morre aos 83 anos O Conselho Nacional para as Artes e a Cultura do México confirmou nesta terça-feira que o escritor Carlos Fuentes, de 83 anos, morreu em um hospital da capital mexicana. Fuentes foi um dos escritores e contistas mais famosos do México e teve um papel de destaque durante o impulso que a literatura hispano-americana recebeu na década de 1970. Fuentes nasceu na Cidade do Panamá em 1928, filho de pais mexicanos. Como seu pai era diplomata, ele passou parte da infância em Montevidéu, Buenos Aires, Rio de Janeiro e Washington.