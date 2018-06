Escudo antimísseis dos EUA no leste europeu preocupa Rússia e Bielo-Rússia

MOSCOU - Rússia e Bielo-Rússia, que compartilham a preocupação pelo novo escudo antimísseis dos EUA no leste da Europa, disseram nesta segunda-feira, 16, que adotarão medidas conjuntas em resposta à nova ameaça.

"Acertamos que vamos elaborar juntos as medidas adequadas de reação", disse o ministro das Relações Exteriores de Bielo-Rússia, Vladimir Makei, em entrevista coletiva depois de se reunir com o chanceler da Rússia, Serguei Lavrov.

"Agora nossos parceiros ocidentais estão falando do envio adicional de tropas para vários países vizinhos nossos. Isso nos causa preocupação", afirmou o chefe da diplomacia de Bielo-Rússia.

Makei afirmou que as questões da segurança na Europa constituem um tema muito complicado para o país. E destacou que se as críticas fossem feitas de forma clara, aumentaria a tensão na região.

Já Lavrov afirmou que Rússia e Bielo-Rússia compartilham a preocupação pelo fortalecimento da presença da Otan no leste da Europa.

"Na questão da segurança europeia, compartilhamos a preocupação sobre nossos colegas dos países da Otan, que tentam alimentar o confronto, avançando a infraestrutura militar em direção ao leste, perto de nossas fronteiras", destacou o chanceler russo.

"Nem a Rússia nem Bielo-Rússia são partidárias de uma linha de confronto. Defendemos o debate e a aplicação dos princípios de igualdade e de segurança para todos na Europa", completou.

Na semana passada, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, anunciou que será obrigado a estudar como neutralizar as ameaças de segurança representadas pelo escudo antimísseis.

Putin afirmou que a ampliação do sistema americano, que agora também protege o Mediterrâneo, a Romênia e a Polônia, é uma tentativa de iniciar uma nova corrida armamentista.

O presidente russo também lamentou que os EUA sigam com os planos de instalação do escudo antimísseis na Europa sem levar em consideração as preocupações de Moscou. /EFE