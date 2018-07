Esforço eleitoral amplia cerco de Chávez à mídia

Nesta semana, deputados chavistas na Assembleia Nacional anunciaram a intenção de elaborar uma nova legislação para alterar a regulamentação da TV por assinatura e serviços de telefonia celular e internet. Além disso, o governo deve decidir em maio, a cinco meses das eleições presidenciais, se a concessão pública do canal privado Venevisión será renovada.

No fim do ano passado, os juízes do Tribunal Superior de Justiça, a maioria nomeada por Chávez, decidiu que, além da concessão para operar em TV aberta, permissões para outros serviços da Venevisión - que pertence ao magnata Gustavo Cisneros - também teriam de ser avaliadas em maio. "Foi um recado: comportem-se bem ou perderão a licença", afirma o diretor executivo do Instituto Prensa y Sociedad, Ewald Scharfenberg. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.