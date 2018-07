Eslováquia deve aprovar EFSF o mais rápido possível

Na terça-feira, os parlamentares eslovacos rejeitaram a reforma na EFSF, impedindo que ela entrasse em vigor. As alterações no mecanismo já foram aprovadas por todos os outros 16 países da zona do euro.

"Nós pedimos a todos os partidos do Parlamento eslovaco que se posicionem acima da política de curto prazo e aproveitem a próxima ocasião para garantir uma adoção rápida do novo acordo", afirmou o presidente da Comissão Europeia, José Manuel Barroso, em comunicado conjunto com Herman Van Rompuy, presidente do Conselho Europeu. "Isso é do interesse de todos os países, inclusive do povo eslovaco." As informações são da Dow Jones. (Gabriel Bueno)