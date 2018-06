Eslováquia deve fornecer gás para a Ucrânia

Em um comunicado, a Naftogaz informou que vai assinar um acordo com a Eustream, operadora dos gasodutos eslovacos, na tarde desta segunda-feira. "As partes concordaram que o acordo deve abrir o caminho para desenvolver tanto a opção de pouco abastecimento como de grande fluxo", diz o texto.

No final de semana, a Eustream já havia comunicado que o acordo a ser assinado prevê o fornecimento de 3 bilhões de metros cúbicos de gás neste ano e de 10 bilhões de metros cúbicos de gás no ano que vem.

No entanto, a quantidade acordada pode não ser capaz de preencher os estoques antes da temporada de inverno caso ocorra um corte do fornecimento da Rússia.

A Ucrânia passou a buscar novas fontes de fornecimento de energia depois que a estatal russa Gazprom aumentou o preço do gás natural em 81%, uma retaliação à deposição do presidente Viktor Yanukovich, aliado do governo de Vladimir Putin. O governo interino de Kiev já assinou acordos menores com Hungria e Polônia. Fonte: Dow Jones Newswires.