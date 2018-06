Eslováquia fornecerá gás natural para a Ucrânia

O operador do gasoduto eslovaco Eustream informou que o governo da Eslováquia e o governo ucraniano chegaram a um acordo durante conversações em Kiev.

Em um comunicado divulgado neste sábado, o operador disse que os dois países assinarão um memorando de compreensão na segunda-feira.

A Eslováquia vai utilizar um gasoduto que atualmente não está sendo utilizado e que é capaz de suprir até um quinto da demanda ucraniana por gás.

A Ucrânia queria que o governo eslovaco fornecesse gás através de outros quatro gasodutos que transportam o gás russo através da Ucrânia para a Eslováquia e para a Europa Central. A medida, no entanto, foi rejeitada porque violaria o acordo do país com a empresa russa Gazprom.