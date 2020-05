Eslovênia declara fim da epidemia de covid-19 e reabre fronteiras

O governo da Eslovênia anunciou nessa quinta-feira, 14, o fim da epidemia da covid-19 no país e decidiu pela reabertura de suas fronteiras. O país, que havia declarado a epidemia em 12 de março, é o primeiro membro da União Europeia a anunciar o fim do surto do novo coronavírus. Apesar da decisão, medidas preventivas continuarão em vigor no país.

O primeiro-ministro Janez Jansa justificou a decisão afirmando, em discurso no Parlamento, que a Eslovênia controlou a epidemia e hoje tem a melhor situação clínica na Europa em relação à covid-19. Jansa também anunciou que todas as fronteiras do país serão reabertas.

Pelas novas regras, cidadãos europeus poderão circular sem entraves, mas outros viajantes deverão respeitar uma quarentena de ao menos sete dias quando chegarem ao país. A Eslovênia, localizada em parte nos Bálcãs, faz fronteira com a Áustria, Croácia, Hungria e Itália, segundo país mais afetado pelo coronavírus no continente.

Os números do covid-19 no país não chegaram a um patamar alarmante. A pequena nação, de dois milhões de habitantes, registrou ao todo 103 mortes e 1.500 casos de contaminação do novo coronavírus. Nos últimos dias, o número de novas infecções foi baixo. Apenas sete novos casos cotidianos diários ocorreram nas duas últimas semanas.

Medidas preventivas permanecerão em vigor

Entre as medidas que permanecerão em vigor para evitar uma segunda onda de contaminações estão a proibição de reuniões públicas, o uso de máscaras e regras de distanciamento social em locais públicos.

No início da semana, o governo esloveno havia anunciado a suspensão da maioria das restrições a partir da semana que vem. Em todo o país, os centros comerciais e os hoteis de até 30 quartos poderão reabrir, entre outros.

Segundo a rádio publica eslovena, ao declarar o fim da epidemia, o Estado evita o prolongamento automático, até o final do mês de junho, de um conjunto de medidas de apoio econômico, adotadas para ajudar a população e as empresas a enfrentar os efeitos da quarentena e da crise provocada pelo coronavírus. Agora, o plano de apoio será suspenso no final de maio./AFP