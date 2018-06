Eslovênia: partidos não chegam a acordo para reformas

Os partidos concordam que a constituição deve ser alterada para evitar o uso de referendos que possam bloquear projetos de reforma. Mas o Partido Democrático da Eslovênia, grupo político de centro-direita do ex-premiê Janez Jansa, quer a votação de uma regra que exigiria que o país equilibrasse seu Orçamento até 2015. A coalizão do governo, no entanto, afirma que esse prazo não é realista e sugere que ele seja prorrogado para 2017. A constituição só pode ser alterada com maioria de dois terços no Parlamento.

Após somente seis semanas no poder, Bratusek tem até quinta-feira para enviar a Bruxelas um planejamento para lidar com a crise bancária do país e consertar as finanças públicas, em meio a uma profunda recessão. As informações são da Dow Jones.