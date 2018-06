Espaço aéreo da Grã-Bretanha é reaberto

(Atualizada às 16h)

O aeroporto de Heathrow, em Londres, o maior da Europa, anunciou que as partidas e chegadas foram restabelecidas, mas recomendou aos viajantes que consultem a situação de seus voos antes de ir ao terminal

Funcionários no Aeroporto Internacional Heathrow disseram que houve uma queda de potência no Serviço Nacional de Tráfego Aéreo (NATS, na sigla em inglês), em Swanwick, na Inglaterra. O fechamento ocorreu durante um período movimentado, no começo da semana em uma cidade com cinco aeroportos comerciais. "Os voos estão sofrendo atrasos e vamos atualizar os passageiros assim que tivermos mais informações", diz um comunicado emitido pelo aeroporto de Heathrow.

O incidente ocorreu pouco mais de um ano depois de um problema semelhante afetar Swanwick. Em 7 de dezembro de 2013, o local enfrentou uma interrupção nos serviços - causada por mudanças no sistema de comunicação -, que provocou o cancelamento de cerca de 300 voos e o atraso de centenas de decolagens. / AP e EFE

