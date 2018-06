Espaço aéreo da Inglaterra é reaberto depois de falha com centro de controle

O problema teve origem em computadores de dois centros de controle de tráfego do país, um dos mais movimentados do mundo. Oficiais do aeroporto de Heathrow afirmaram que a falha aconteceu por causa de uma queda de energia.

Os cinco aeroportos comerciais de Londres foram afetados, incluindo Heathrow, o mais movimentado da Europa. Os voos atrasaram na unidade, mas houve poucos cancelamentos. Alguns aviões que estavam programados para posar ali estão sendo direcionados para outros aeroportos, como Manchester, onde a situação é normal.

O centro de Swanwick sofre com problemas desde sua inauguração, em 2002. Em dezembro do ano passado, um problema em um computador no início dos feriados de final de ano levou doze horas para ser consertado, provocou o cancelamento de cerca de 300 voos e o atraso de centenas de decolagens. Na época, o chefe do Nats, Richard Deakin, afirmou que a falha era um evento "que acontece uma vez a cada dez anos". Fonte: Associated Press.