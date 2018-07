Espanha abriga escudo antimíssil dos EUA

Os EUA e a Espanha anunciaram ontem um acordo para incluir o país europeu no novo escudo antimísseis da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan). O pacto prevê que a base espanhola de Rota abrigue navios da Marinha americana dotados de um sistema para detectar ameaças balísticas.

"Esse compromisso com a defesa coletiva é uma garantia para a Espanha e os espanhóis", disse o premiê José Luis Rodríguez Zapatero em encontro com o secretário de Defesa americano, Leon Panetta e o secretário-geral da Otan, Anders Fogh Rasmussen.

O anúncio faz parte da estratégia do presidente Barack Obama de adaptar o plano de seu antecessor, George W. Bush, para proteger a Europa Ocidental de possíveis ataques nucleares do Irã e da Coreia do Norte.

A primeira versão do plano fora fortemente criticada pela Rússia, que o via como uma ameaça a sua segurança nacional. O novo projeto amenizou as críticas. Moscou já admite trabalhar em parceria com a Otan, mas exige ter controle operacional do sistema, por temer que ele prejudique seu programa de defesa nuclear.

O plano de Obama prevê a instalação de radares na Romênia, Polônia e Turquia. O sistema de defesa antiaérea seria colocado em porta-aviões americanos estacionados em bases no Mediterrâneo. O sistema deve começar a funcionar em 2012 e ser concluído em 2018.

Ainda de acordo com o secretário de Defesa americano, quatro destróieres Aegis ficaram na base de Rota. Zapatero, por sua vez, ressaltou que o plano pode servir de estímulo econômico, criando cerca de mil empregos diretos, além de investimentos e estímulo ao comércio.

Contenção. O novo projeto atende às necessidades de cortes de gastos tanto dos EUA quanto de países europeus, bastante afetados pela crise econômica mundial. Segundo a Otan, o novo escudo será relativamente barato: cada país-membro da aliança terá de desembolsar "apenas" US$ 260 milhões.

O orçamento de Defesa dos EUA perderá US$ 450 bilhões nos próximos dez anos. Países europeus, como a Grã-Bretanha, também tiveram de cortar gastos militares.

"Estou convencido de que não teremos de escolher entre segurança orçamentária e segurança nacional", disse o chefe do Pentágono.

Em maio, os EUA enviaram uma embarcação ao Mediterrâneo dotada de um sistema de radares. / AP e REUTERS