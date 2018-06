Espanha alerta para ameaça de óleo nas Ilhas Canárias

O governo disse que uma praia foi sido declarada livre de resíduos de óleo e que operações de limpeza estavam em curso em outras três praias perto do conhecido ponto turístico Maspalomas, na Grã Canária, após uma mancha ter atingido a costa na quinta-feira.

Autoridades regionais foram criticadas por grupos ambientalistas como o Greenpeace após a traineira Oleg Naydenov, que pegou fogo em porto local em 11 de abril, ter sido rebocada para o mar como precaução. O barco, que transportava 1.400 toneladas de um tipo viscoso de óleo combustível, afundou em 14 de abril, cerca de 24 quilômetros ao sul da ilha. Agora, as correntes podem levar as manchas - que provavelmente vieram do barco - para outras ilhas próximas, informou o governo.

"O nível 2 de emergência está ativado para todas as ilhas Canárias, e

voos de vigilância planejados de forma proativa estão agora averiguando o sul de Tenerife e as ilhas La Gomera", informou o comunicado do governo. Fonte: Associated Press.