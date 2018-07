Espanha anuncia ? 65 bi em medidas de austeridade

As novas medidas incluem um aumento na taxa padrão do imposto sobre valor agregado (IVA) de 18% para 21% e na taxa mínima de 8% para 10%, além de uma redução nos benefícios para desempregados, um corte de cerca de 7% nos salários para funcionários estatais e bilhões de euros em economias geradas por reformas nos governos locais.

"Estamos tentando nos manter em um caminho que não é fácil, curto ou confortável, mas não podemos evitar isso. É o único caminho que leva para a recuperação", disse Rajoy em discurso no Parlamento.

Na segunda-feira os ministros de Finanças da zona do euro, o Eurogrupo, concordaram em afrouxar as metas de déficit orçamentário da Espanha para 6,3% do Produto Interno Bruto (PIB) neste ano, em vez de 5,3%, de 8,9% no ano passado. A meta para 2013 passou para 4,5% e a de 2014 passou para 2,8%.

O governo de Rajoy já implementou medidas de austeridade no valor de mais de 45 bilhões de euros, mas a fraqueza da economia e a diminuição das receitas fiscais têm ameaçado tirar as metas de déficit do alcance. As informações são da Dow Jones.