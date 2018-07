Espanha anuncia plano de retirada do Afeganistão Após a França e os EUA, o primeiro-ministro da Espanha, Jose Luis Rodriguez Zapatero, anunciou ontem a retirada das tropas no Afeganistão, a partir do próximo ano. Pelo menos 10% dos 1,5 mil soldados espanhóis voltarão para casa no primeiro semestre de 2012. Outros 40% serão retirados em 2013. O premiê ressaltou que o ritmo da retirada pode mudar, de acordo com os acontecimentos, mas o plano inicial prevê a saída de todos os soldados até 2014.