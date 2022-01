Espanha aplicará quarta dose da vacina anticovid para pessoas vulneráveis

MADRI - A Espanha oferecerá a quarta dose da vacina contra o coronavírus a pessoas vulneráveis, como as imunodeprimidas, anunciaram nesta quinta-feira, 13, as autoridades sanitárias do país.

Pessoas com câncer, que fazem diálise ou receberam transplante, entre outras, e aquelas que fazem tratamento com remédios imunossupressores receberão uma dose de reforço 5 meses após completarem o esquema de vacinação, informou o ministério da Saúde espanhol no Twitter.

Para a população em geral, a terceira dose estará disponível a partir dos 18 anos, ao invés dos 40, e a dose de reforço poderá ser aplicada cinco meses após a anterior.

Com 90,5% de sua população maior de 12 anos totalmente vacinada, a Espanha é um dos líderes mundiais da imunização. Também receberam pelo menos uma dose da vacina 38,5% das crianças de 5 a 11 anos.

O país registrou 7,7 milhões de casos e 90.508 mortes desde o início da pandemia, em março de 2020. /AFP