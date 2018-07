Espanha: Baltasar Garzón se declara inocente O juiz espanhol Baltasar Garzón se declarou inocente nesta quinta-feira, no último dia do julgamento no qual é acusado de ordenar escutas telefônicas ilegais em 2009 contra suspeitos de lavagem de dinheiro nas administrações regionais de Valência e Madri, governadas na época em que ocorreram as escutas pelo Partido Popular (PP), de centro-direita. O PP atualmente governa a Espanha com o primeiro-ministro Mariano Rajoy. A Lei espanhola não permite escutas telefônicas em tais casos. O veredicto do julgamento de Garzón, de 56 anos, só será conhecido em algumas semanas.