Espanha bate recorde diário de infecção pelo novo coronavírus

MADRI - O Ministério da Saúde da Espanha anunciou nesta quarta-feira, 5, que o país registrou mais 1.772 casos de infecção pelo novo coronavírus, a maior quantidade em um mesmo dia desde o início da pandemia.

Com isso, o número total de infectados pelo SARS-CoV-2 no país subiu para 305.767.

De acordo com o balanço divulgado nesta quarta pelo governo local, a região de Aragón foi a mais afetada, com 614 casos de infecção, seguida por Madri, com 539.

O número de mortos em decorrência da covid-19, que não é mais informado diariamente, foi 25 na última semana, o que fez com que o total subisse para 28.499.

A alta na quantidade de casos já vem afetando o turismo. Nesta quarta, a Suíça se juntou a 28 outros países que obrigam os viajantes procedentes da Espanha a fazer quarentena preventiva de 14 dias. Reino Unido, Bélgica, Noruega e Rússia já adotaram a medida.

Segundo o Ministério da Saúde, atualmente há 560 surtos de contágio ativos no território. /EFE