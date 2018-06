Espanha: BC estima que PIB cresceu 0,4% no 1º tri

No boletim de abril, publicado hoje, o Banco da Espanha estima que o Produto Interno Bruto (PIB) do país cresceu 0,4% entre janeiro e março ante os três meses anteriores, após avançar 0,2% no quarto trimestre do ano passado. Para a comparação anual, a estimativa é de expansão de 0,5% no primeiro trimestre, o primeiro ganho em nove trimestres.

As estimativas, segundo o BC espanhol, estão em linha com suas projeções de crescimento de 1,2% em 2014 e 1,7% em 2015. Fonte: Dow Jones Newswires.