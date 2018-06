Espanha busca ganhador milionário da loteria As prefeituras da Espanha publicam dezenas de anúncios por dia, mas ninguém deve ter visto nenhum como o publicado nesta segunda-feira. No município galego de La Coruña, estão à procura do dono de um bilhete premiado pela loteria. O ganhador receberá 4,7 milhões de euros (US$ 6,2 milhões).