Espanha começa busca por restos mortais de Cervantes

Cervantes, autor de "Dom Quixote" e considerado o mais universal dos escritores espanhóis, foi sepultado na igreja das Trinitárias. Mas seus ossos foram perdidos em uma ampliação do templo no final do século XVII. Segundo Fernando Prado, historiador que lidera a investigação, apenas cinco pessoas, incluindo Cervantes, foram sepultadas nessa igreja.

A expectativa é de que o relatório do georradar esteja pronto em um mês. A partir daí, começarão as escavações para exumar os ossos. O antropólogo espanhol Francisco Etxeberria, que participou da autópsia que confirmou o suicídio do ex-presidente chileno Salvador Allende, ficará encarregado da análise forense.

Etxeberria não poderá executar testes de DNA por não haver descendentes vivos de Cervantes. Ele tomará como referência os retratos do autor e suas próprias histórias, nas quais reconheceu, por exemplo, que tinha apenas seis dentes pouco antes de sua morte. Mas as marcas mais evidentes serão os seus ferimentos de guerra. Em 1571, ele foi ferido na batalha de Lepanto, que opôs os turcos otomanos e a chamada Liga Santa, liderada pela Espanha. A bordo do navio La Marquesa, Cervantes recebeu três tiros de fuzil mosquete, dois no peito e um na mão esquerda, que ficou inutilizada. "Algum tipo de sinal é fornecido. As feridas do peito e essa mão seca, paralisada e atrofiada durante tanto tempo", disse Etxeberria. "Se encontrarmos um osso, aí poderemos começar a sonhar que é ele."

Se o projeto avançar no caminho esperado, os resultados da investigação são esperados para o fim do ano. Fonte: Associated Press.