Espanha concede asilo político a 53 dissidentes cubanos

De acordo com o secretário de Estado para assuntos ibero-americanos, Juan Antonio Yáñez-Barnuevo, entre os beneficiários da medida estão ex-prisioneiros de consciência do governo de Raúl Castro e familiares.

No total, a Espanha abrigou 115 ex-detentos e 647 familiares. Eles foram presos em 2003 e sua libertação foi intermediada pela Igreja Católica, com a ajuda do governo espanhol. As informações são da Associated Press.