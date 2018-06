Espanha detém 10 suspeitos de recrutar jihadistas

A Corte Nacional relatou nesta terça-feira que eles iriam comparecer à frente de um juiz em breve.

Um comunicado do Ministério do Interior relatou que oito dos suspeitos eram pessoas que nasceram em Marrocos. Um argentino e um búlgaro também estavam entre os detidos.

O ministério identificou um dos presos, o marroquino Lahcen Ikassrien, como suposto líder da célula que enviou nove militantes para lutarem com o Estado Islâmico do Iraque e do Levante (EIIL).

Ikassrien foi preso no Afeganistão em 2001 e enviado à prisão norte-americana da Guantánamo, em Cuba. Ele foi extraditado para a Espanha em 2005, mas foi absolvido por falta de evidências um ano depois. Fonte: Associated Press.