Espanha e França detêm dois suspeitos do ETA As polícias da Espanha e da França detiveram dois suspeitos de pertencerem ao braço armado do grupo separatista Pátria Basca e Liberdade (ETA). O Ministério do Interior da Espanha disse neste domingo que os dois foram detidos na cidade de Cauna, na Aquitânia. A ETA declarou em outubro um cessar-fogo unilateral. As informações são da Associated Press.