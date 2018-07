Espanha expulsa imigrantes ilegais de ilhota desabitada

Abdelmalik El Barkani, representante do Ministério de Interior no enclave espanhol de Melilla, no norte da África, disse que a retirada começou durante a madrugada e transcorreu "pacificamente".

El Barkani disse que 73 pessoas foram presas e entregues a autoridades do Marrocos, ao passo que duas mulheres e oito crianças foram levadas para a Espanha a fim de receberem tratamento médico.

Os imigrantes em questão eram originários de países da África subsaariana e da Argélia. Eles estavam acampados na ilhota de Tierra desde o fim de semana.

Apesar da crise que assola a Europa e do elevado índice de desemprego em países como a Espanha, habitantes de diversos países da África ainda tentam ingressar ilegalmente em países do Velho Continente em busca de algum trabalho e uma vida melhor. As informações são da Associated Press.